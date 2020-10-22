У древних египтян нашли продвинутые технологии

Исследователи из Ассоциации по изучению Древнего Египта (AERA) определили истинные размеры Пирамиды Хеопса (Хуфу), которая в древности была покрыта облицовкой из белого известняка. Они обнаружили, что форма основания почти идеально соответствовала квадрату, что позволяет предположить о продвинутых технологиях строительства гигантского памятника. Об этом сообщает издание Daily Express.

Исследователи нашли 84 опорные точки на поверхности сторон пирамиды, где, вероятно, располагались известняковые блоки. На основе точек была построена сетка, что позволило ученым с помощью линейной регрессии определить длину каждой из сторон пирамиды. Оказалось, что длина трех сторон достигала 230,295 - 230,373 метра, а длина западной стороны была больше 230,378 метра, то есть отклонение составляло 14,1 сантиметра.

Несмотря на то что основание не было совершенно правильным квадратом, древние египтяне, скорее всего, использовали довольно точные методы, позволявшие им приблизиться к идеалу. По мнению ученых, они умели применять геодезическую сетку, по которой строили основание пирамиды. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как этот метод работает на практике.

Пирамида Хеопса, возраст которой оценивается в 4500 лет, является единственным из Семи чудес света, которое сохранилось до настоящего времени. Древние египтяне строили ее 20 лет, перетащив примерно 2,3 миллиона блоков из карьеров, где происходила добыча камня.