Раскрыто предназначение загадочных древних структур в пустыне

Археологи раскрыли, что загадочные каменные структуры, расположенные на Аравийском полуострове, возрастом семь тысяч лет предназначались для ритуальных целей. Об этом сообщается в журнале The Holocene.

Огромные каменные памятники, называемые мустатилами, имеют вид длинных прямоугольников из гряд камней и находятся на вулканическом поле Харрат-Хайбар. Они на тысячи лет древнее египетских пирамид Гизы. Их обнаружили в 2017 году с помощью спутниковой фотосъемки. В ходе новых исследований археологи обнаружили 104 новых мустатила на южной окраине пустыни Нефуд.

Как и мустатилы Харрат-Хайбар, мустатилы пустыни Нефуд состоят из двух коротких широких платформ, соединенных низкими стенами, достигающими более 600 метров в длину. Древние строители сначала ставили вертикальные камни, после чего заполняли промежуток между ними. В одной структуре был обнаружен древесный уголь, который позволил датировать время строительства мустатила, когда на Аравийском полуострове выпадало гораздо больше осадков, чем сегодня.

По мнению исследователей, мустатилы выполняли ритуальную функцию и были местом жертвоприношений животных или священных празднеств.