У древних людей обнаружили необычный ум

Археологи обнаружили самые древние остатки спальных мест возрастом 200 тысяч лет. Об открытии, которое указывает, что древние люди были достаточно умны, чтобы использовать огонь и уберегать постели от насекомых-вредителей, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Следы постелей, изготовленных из травы, были найдены в пещере Бордер (англ. Border Cave) в северо-восточной части Южной Африки. Необычной особенностью спальных мест стало то, что они были намеренно расположены на слоях золы, которые могли защитить спящих от назойливых насекомых. Зола — это хорошо известный инсектицид, который забивает членистоногим дыхальца, истирает экзоскелеты и способствует обезвоживанию. Постели находились в дальней части пещеры, где сухо и безопасно, вблизи очагов огня. Некоторые листья были опалены, однако ученые считают, что случаи возгорания происходили редко.

Исследователи проанализировали фитолиты (окаменевшие останки растений) с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье и сканирующей электронной микроскопии. Были выявлены признаки широколиственных трав подсемейства просовые (Panicoideae), относящихся к злакам. Также ученые обнаружили камфорный куст Tarchonanthus camphoratus, до сих пор использующийся в качестве репеллента.

Открытие согласуется с обнаружением других следов древнейших спальных мест, датируемых 77 тысячами лет назад, расположенными в пещере Сидубу в Южной Африке. Ученые также обнаружили там ароматические растения с инсектицидными свойствами и золу.