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Раскрыта правда об исчезновении древних людей

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Фото: O. Lacarbonara

Ученые Болонского университета в Италии опровергли версию, согласно которой неандертальцы исчезли из-за изменения климата. Об исследовании, раскрывающем правду о вымирании древних людей и опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали образцы сталагмитов, собранные в пещерах в итальянской области Апулия. Это позволило им реконструировать климат последней ледниковой эпохи, которая закончилась 11,7 тысяч лет назад. По содержанию изотопов углерода и кислорода в сталагмитах можно установить количество дождей и состояние почвы в определенные периоды времени.

Оказалось, что изменения климата 42-45 тысяч лет назад, когда на плато Мурге обитали неандертальцы и сосуществовали вместе с Homo sapiens, были незначительными и отсутствовали сильные и продолжительные засухи. По словам ученых, это опровергает предположение о влиянии климата на вымирание неандертальцев в этой и других аналогичных областях Средиземноморья.

Гипотеза о вымирании неандертальцев 42 тысяч лет назад из-за изменения климата получила широкое распространение среди научного сообщества. Подтверждения резких изменений погодных условий были найдены при анализе ледяных кернов в Гренландии и Европе. Однако в Средиземноморье климат оставался мягким.

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