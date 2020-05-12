Пересмотрена история появления человечества

Международная группа ученых выяснила, что человек современного типа появился в Европе гораздо раньше, чем считалось, и создавал артефакты, которые ошибочно относили к неандертальцам. Результаты научной работы, которая позволяет пересмотреть историю человечества, опубликованы в журнале Nature.

Исследователи проанализировали окаменелости, обнаруженные в пещере Бачо Киро в Болгарии. Оказалось, что каменные лезвия и подвески, изготовленные из зубов современных животных, принадлежали Homo sapiens, которые начали расселяться по Европе более 45 тысяч лет назад. По словам ученых, если бы неандертальцы создали эти артефакты, это значило бы, что они обладали высоким интеллектом. Однако, скорее всего, между видами произошла культурная передача, то есть неандертальцы освоили те методы, что использовали люди современного типа.

Согласно палеоантропологическим данным, современный человек появился в Африке в период 200-400 тысяч лет назад. При этом основная волна миграции произошла 60 тысяч лет назад, хотя еще до нее Homo sapiens переселялись в Евразию небольшими группами. Переселенцы смешивались с другими древними гоминидами — неандертальцами, денисовцами и еще не идентифицированными видами. Считалось, что в Европу люди попали с Ближнего Востока около 40 тысяч лет назад.

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