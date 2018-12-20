Выявлены новые признаки скорой глобальной катастрофы

Ученые Университета штата Орегон (США) выяснили, что 125 тысяч лет назад (средний палеолит) уровень моря был на 6-9 метров выше, чем сейчас, из-за коллапса Западно-Антарктического ледяного щита. Подобное может произойти в скором будущем, потому что щит является одной из наиболее уязвимых ледяных масс на Южном полюсе. Об этом сообщает издание Science.

Основание Западно-Антарктического ледяного щита лежит ниже уровня моря. При увеличении температуры океанических вод ледники могут начать быстро таять, повышая уровень моря и затапливая огромные площади прибрежной суши. По мнению ученых, ускорение потери массы ледников, наблюдающееся в последние годы, является началом этого процесса, а не кратковременным явлением. При коллапсе щита в палеолите уровень моря повышался примерно на 2,5 метра в столетие.

Причиной потепления 125 тысяч лет назад стали не парниковые газы, как в настоящее время, а небольшие изменения в расположении оси вращения Земли. Глобальная температура была на два градуса Цельсия выше доиндустриального значения (сейчас глобальная температура уже повысилась на один градус), однако в Антарктиде, вероятно, было прохладнее, чем в настоящее время. Поэтому ученые не знали точно, что привело к повышению уровня моря, и считали, что причиной было таяние Гренландского ледяного щита. Поскольку доказательств этой версии получено не было, Западно-Антарктический ледяной щит был назван другим вероятным источником воды.

Исследователи проанализировали 29 кернов, взятых в Антарктическом полуострове, провинции Амундсена и тающем леднике Пайн-Айленд, а также океанические отложения в море Беллинсгаузена. Оказалось, что на дне моря имеются следы ила, попавшего в океан более ста тысяч лет назад при эрозии коренных пород под воздействием льда. Однако в определенный промежуток времени следов эрозии не было, что указывало на отсутствие ледникового покрова. Впрочем, ученые допускают, что океанические течения могли сместиться и стали уносить ил в другое место.

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