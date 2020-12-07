Москвичка купила историческую виллу в Крыму за 100 миллионов рублей

Предпринимательница из Москвы Нина Ксенц купила историческую виллу «Мечта» в крымском поселке Симеиз. Объект обошелся новой собственнице почти в 100 миллионов рублей. Об этом сообщается в протоколе о результате аукциона.

Москвичка является генеральным директором ООО «Прайм Арт», которое занимается деятельностью в области искусства и организации развлечений. Помимо Ксенц на виллу претендовало еще четыре человека, однако она предложила самую высокую цену — 90,5 миллиона рублей. Начальная цена равнялась 36,4 миллиона рублей.

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Виллу в псевдомавританском стиле начали строить в 1913 году. Она является памятником архитектуры и одной из главных культурных достопримечательностей Симеиза.

Издание ForPost направило запрос в ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», чтобы узнать причину продажи объекта. «Собственником имущества дано лишь согласие на отчуждение путем проведения открытого аукциона», — говорится в ответе.

Также сообщается, что в 2017 году «Мечта» вместе с соседней виллой «Ксения» попали в список объектов реставрации в рамках федеральной целевой программы развития республики. На «Мечту» выделили примерно 40 миллионов рублей, но до реставрации дело не дошло: ограничились проведением противоаварийных работ. «Ксению» же наоборот подготовили к реставрации, в настоящее время там ведутся работы.

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