Возлюбленная российского певца похвасталась домом в Крыму

Возлюбленная российского певца Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко, Мария Силуянова похвасталась новым домом в Крыму. Силуянова рассказала о покупке недвижимости в Ялте в интервью «Собеседнику».

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По информации издания, пара переехала в Ялту два года назад и все это время снимала жилье. Как отметила Силуянова, она и Данко давно мечтали о собственном доме и купили его накануне Нового года, несмотря на проблемы с финансами. В разговоре с журналистами возлюбленная Данко также пожаловалась на высокие цены на местном рынке недвижимости, но при этом отказалась раскрывать стоимость покупки, чтобы «завистливые люди сильно не злились».

Силуянова провела небольшую экскурсию, во время которой показала, что в двухэтажном доме находятся три спальни, кухня с гостиной, гардеробная, ванная комната и просторная веранда с качелями. Интерьер дома выполнен в теплых бежево-коричневых тонах с акцентами в виде светлой каменной кладки. В ближайшее время пара планирует начать строительство гаража для двух машин, электровелосипедов и мотоцикла.

В августе элитным жильем в Крыму похвастался российский певец и лидер группы Hi-Fi Митя Фомин. Он купил апартаменты за восемь миллионов рублей в 10 метрах от береговой линии под Севастополем. Тогда певцу предстояло сделать в квартире ремонт, для чего он вскоре обратился к дизайнерам. Покупка отчасти была связана с пандемией коронавируса, во время которой Фомин не смог попасть на свою дачу в Италии.

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