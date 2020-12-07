Лоза остался без квартиры в Крыму

Российский автор-исполнитель Юрий Лоза решил арендовать квартиру для отдыха в Крыму и перевел хозяину задаток. Однако по приезде на полуостров Лоза понял, что наткнулся на мошенников и фактически остался без жилья. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Facebook.

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Оказалось, что Лоза нашел объявление о сдаче квартиры «на одном сайте» и позвонил по указанному номеру, а после отправил в качестве предоплаты 11 тысяч рублей и поехал отдыхать. Оказавшись в Крыму, певец выяснил, что квартиры фактически не существует, а арендодатель перестал выходить на связь. По словам артиста, он сразу написал заявление в местное отделение полиции и предоставил все необходимые документы, включая переписку и квитанции об оплате.

Автор-исполнитель также рассказал, что изначально правоохранительные органы отказались заводить уголовное дело, так как сервис электронных платежей, через который Лоза перечислял деньги за квартиру, не смог предоставить сведения по карте. Тогда в полиции отметили, что эти данные необходимы для дальнейшего расследования, а без них в деле отсутствует состав преступления. Однако спустя время столичная полиция возбудила в отношении злоумышленников уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В октябре 2020 года выяснилось, что особняк Лозы, который находится в коттеджном поселке Балтия на Новорижском шоссе, построен на чужой земле — застройщик не сдержал обещаний и незаконно оформил недвижимость. Вскоре музыкант и его жена подали иск к фирме и к областному министерству имущественных отношений, однако проиграли суд. Тогда супруги решили обжаловать решение.

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