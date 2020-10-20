Особняк Юрия Лозы оказался незаконным

Особняк российского музыканта Юрия Лозы оказался незаконным — здание в коттеджном поселке Балтия на Новорижском шоссе построено на чужой земле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дом возвела компания «Гудвин-3» 19 лет назад. Застройщик обещал Лозе оформить недвижимость по закону, но своих обещаний не сдержал и сделал, как выяснилось впоследствии, поддельные документы.

«Все говорят, что это их земля, и все говорят "Дай денег", а я добросовестный покупатель. Я хочу начать когда-нибудь цивилизованно платить налоги за то, чем обладаю», — сказал музыкант.

Вместе с женой он подал иск к фирме и к областному министерству имущественных отношений, чтобы они признали его право на собственность. Однако пара суд проиграла и теперь боится, что может появиться настоящий владелец участка и выгнать их. Теперь Лоза планирует обжаловать решение.

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