Объявлен формат «Бессмертного полка» в 2021 году

Акция «Бессмертный полк» в 2021 году пройдет как в очном, так и в онлайн-формате. Об этом объявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, передает РИА Новости.

«Как бы ни сложилась обстановка - позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу», — сказал он, подчеркнув, что центральный штаб движения и его региональные отделения готовятся в полную силу больше месяца.