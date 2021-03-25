Стал известен возможный срок снятия ограничений на массовые мероприятия в Москве

Мэрия Москвы может снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая. Об этом возможном сроке стало известно РБК от источников.

В частности, шествие «Бессмертного полка» планируется провести в обычном формате, рассказали три близких к администрации президента России источника. При этом один из собеседников подчеркнул, что окончательные решения будут приниматься ближе к делу в зависимости от ситуации с коронавирусом. Как рассказала сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева, организаторы готовятся к очному шествию, однако оно не исключает и онлайн-формата.

Федеральный чиновник рассказал изданию, что объявит о снятии ограничений в третьей декаде апреля. Сделать это планируется к уличному фестивалю «Пасхальный дар», отметил источник, близкий к московской мэрии. Ожидается, что мероприятие пройдет с массовыми гуляниями.