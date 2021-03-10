Собянин заявил о невольном «карнавале масок» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что жители столицы вместо того, чтобы принимать участие в городских фестивалях, стали невольными участниками «карнавала масок». Об этом сообщает ТАСС.

Собянин отметил, что пандемия коронавируса лишила москвичей возможности получать удовольствие от открытого города, кипящего жизнью. Вместо этого им пришлось столкнуться с пустыми улицами и метро. Мэр также подчеркнул, что эпидемия заставила жителей столицы волноваться о здоровье своих близких, а для многих москвичей обернулась трагедией и потерей близкого человека.

По словам главы города, на борьбу с коронавирусом пришлось выделить сотни миллиардов рублей, которые могли бы быть использованы с большой пользой для москвичей. Однако он добавил, что это временные потери и экономика Москвы достаточно быстро восстанавливается.

Ранее Собянин рассказал о дальнейшем снятии коронавирусных ограничений в столице. Он заявил, что оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной этого года. При этом мэр отметил, что власти отказались от большинства ранее действовавших ограничительных мер еще в январе-феврале.