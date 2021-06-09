Названы самые популярные смартфоны из Китая

Xiaomi Poco X3 Pro оказался самым популярным смартфоном с AliExpress в России. Об этом говорится в исследовании компании, которое оказалось в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Согласно анализу продаж, в категории смартфонов самым популярным устройством из заказанных за рубежом оказался Xiaomi Poco X3 Pro. Представители компании отметили, что за год девайс успел занять первое место по количеству продаж как среди трансграничных, так и среди российских продавцов. На второе и третье места аналитики поместили Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Xiaomi Poco F3 5G соответственно. Замыкают топ-5 Xiaomi Poco M3 и Xiaomi Mi 11.

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В первую десятку смартфонов из Китая также попали Realme 7 Pro, Realme 8, Cubot Note 20 Pro, Infinix Zero 8 и Realme C21. Практически все названные представителями «AliExpress Россия» гаджеты ориентированы на широкую аудиторию и доступны дешевле 25-26 тысяч рублей. Исключение составляет флагманский аппарат Xiaomi Mi 11, который оценен на площадке примерно в 53 тысячи рублей. Xiaomi и ее дочерние бренды Redmi и Poco представлены в рейтинге пятью девайсами, Realme — тремя, Cubot и Infinix — по одному.

Также аналитики торговой площадки назвали самые востребованные устройства, заказанные у российских продавцов. Топ возглавил бюджетный Xiaomi Redmi 9C, в первую пятерку также вошли Xiaomi Poco M3, Xiaomi Poco X3, Xiaomi Redmi Note 10 и Xiaomi Redmi 9A. Единственным аппаратом от производителя не из Китая, оказавшимся в рейтинге, стал iPhone 11.

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