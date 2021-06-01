Назван самый популярный iPhone

Базовый флагман iPhone 11 оказался самым популярным смартфоном Apple в мире. Соответствующие данные исследовательской компании Counterpoint Research были опубликованы на сайте организации.

Для оценки востребованности моделей iPhone эксперты полагались не на поставки или продажи, а на данные установленной базы устройств. По словам специалистов, эта информация дает фактическое количество находящихся в обращении девайсов. По состоянию на первый квартал 2021 года iPhone 11 был назван самым популярным смартфоном Apple. На втором и третьем местах расположились iPhone XR и iPhone 8. Замыкают топ-5 iPhone 7 и представленный прошлой осенью iPhone 12.

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Также в агентстве выяснили востребованность продуктовых линеек смартфонов Apple. По данным первых трех месяцев года лидирует серия iPhone 11, на которую приходится доля в 25 процентов. На втором месте располагается линейка iPhone 12 с долей 16 процентов. Для сравнения, в первом квартале 2020 года доля актуальной тогда серии iPhone 11 составляла 15 процентов, а доля линейки iPhone Xs/XR — 21 процент. Аналитики отметили, что аппараты актуальной серии продаются лучше, чем девайсы линейки iPhone 11 даже несмотря на то, что релиз iPhone 12 задержался на месяц.

Статистика показала соотношение топовых моделей (с постфиксом Pro или Max в названии) и базовых устройств (iPhone 11, 12 и 12 mini). Выяснилось, что в начале 2020 года на премиальные гаджеты приходилось 44 процента, тогда как спустя год доля топовых аппаратов выросла. Оказалось, что на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max пришлась доля в 54 процента.

Ранее специалисты Counterpoint Research заявили, что по данным за первый квартал 2021 года на рынке смартфонов iPhone занимают первые позиции как по продажам, так и по обороту денежных средств. Самым популярным устройством оказался iPhone 12, на который пришлось пять процентов от общего объема продаж.