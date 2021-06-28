Xiaomi выпустит телевизор с камерой на 48 мегапикселей

Xiaomi выпустила тизер первого телевизора с двойной камерой. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Компания запланировала анонс телевизора Mi TV 6. Модель окажется первой на рынке, которая получит двойную камеру. Данный компонент спрятан в верхней части корпуса, камера поднимается из торца при необходимости. Она состоит из двух объективов разрешением 48 мегапикселей каждый.

Точное предназначение двойной камеры не раскрывается, однако журналисты полагают, что она будет использоваться для дополненной реальности и фитнес-приложений. Кроме того, телевизор получит новый интерактивный режим.

В анонсе говорится, что аппарат будет иметь матрицу QLED Quantum Dot, функцию автоматической настройки яркости и цвета, поддержку технологии AMD FreeSync Premium для сверхнизкой задержки во время игр и сертификат «Разработано для Xbox» (Designed For Xbox). Mi TV 6 получит технологию Dolby Vision IQ, встроенные динамики суммарной мощностью 100 ватт, два порта HDM 2.1, Wi-Fi 6.

Выход нового телевизора намечен на 28 июня. В первую очередь Mi TV 6 будет представлен для китайского рынка.

Осенью Xiaomi представила первый 8К-телевизор бренда. Флагманская модель Mi TV Lux Pro имеет 82-дюймовую диагональ на основе матрицы Mini LED, яркость 2000 нит, поддержку технологий HDR 10+, MEMC, Dolby Vision.