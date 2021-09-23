Миру предрекли дефицит макарон

Связанные с изменениями климата неурожаи серьезно сказываются на глобальных цепочках поставок твердой пшеницы, провоцируя рост цен на нее. Из-за этого страдают, в том числе, производители макарон по всему миру — им не хватает сырья. Следствием становится удорожание макаронных изделий в разных странах, в том числе европейских, сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Урожая в этом году недостаточно, и мы наблюдаем удвоение, а иногда даже утроение цен на твердую пшеницу», — рассказал Гвидо Джеремиас, представитель заводов по производству макаронных изделий из Ассоциации зерновой, мукомольной и крахмальной промышленности. Производители встревожены. Пока неясно, насколько сильно дефицит повлияет на благополучие конечных потребителей.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

Капризы погоды регулярно встряхивают рынок зерна: твердая пшеница очень чувствительна к выветриванию. Европа в последние годы страдала от длительных жарких периодов без дождей, затем — от чрезмерного количества осадков и штормов. Увеличился риск распространения плесени. Порой зерно больше подходит для комбикорма, чем для потребления в пищу людьми.

Тот факт, что вся Северная Европа в этом году сильно пострадала от ситуации с влажной погодой, «очень ясно показывает, что мы живем во времена изменения климата», отмечает Джеремиас. Урожай твердых сортов пшеницы буквально затонул, сетует он. В США также наблюдаются проблемы с выращиванием пшеницы, в канадских прериях длительная засуха уничтожила половину урожая. В целом в этом году мировой урожай твердой пшеницы упадет до 20-летнего минимума, предрекают участники рынка.

«Лапша, конечно, не закончится. Но, возможно, одна из магазинных полок в какой-то момент окажется пустой», — заключил Гвидо Джеремиас.

Ранее в сентябре российские производители макаронных изделий спрогнозировали рост цен на продукцию на фоне дефицита твердых сортов пшеницы и увеличения затрат на прочие материалы. Минсельхоз опроверг этот прогноз, заявив, что урожая хватит на обеспечение потребностей россиян.