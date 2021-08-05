Сумка в виде пачки макарон за 11 тысяч рублей стала объектом шуток в сети

Нью-йоркский модельер выпустил сумку с нестандартным дизайном, который стал объектом обсуждений в сети. Соответствующие комментарии появились на странице издания Hypebae в Twitter.

Речь идет о лимитированной серии аксессуаров в виде прямоугольной синей пачки пасты Barilla. Дизайнер Ник Бентель (Nik Bentel) отметил, что проект разработан без участия известной итальянской компании-производителя макарон, и он не имеет с ней никаких финансовых договоренностей. Всего в продажу поступят 100 сумок. Стоимость изделия составит 159 долларов (11 633 рубля).

Пользователи Twitter оценили необычный дизайн аксессуара и принялись шутить в комментариях. «Мне необходима такая сумка», «Говорили, что идеального дизайна не существует», «Соус идет в комплекте с сумкой», «Моя трехлетняя дочь будет в восторге от такого аксессуара», «Заберите мои деньги. Я буду рекламировать вас целый год», — высказывались они.

В июне чехол для ластика французского модного дома Louis Vuitton за десятки тысяч рублей подняли на смех в сети. Речь идет о серебристой цепочке с прямоугольным кулоном в виде ластика в чехле коричневого цвета с монограммой бренда. Стоимость украшения Eraser Necklace составила 810 долларов (60,3 тысячи рублей).

