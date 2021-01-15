Российский бренд уличили в краже знаменитого дизайна для дешевой сумки

Российский бренд O’stin обвинили в краже знаменитого дизайна, созданного арт-группой A.D.E.D. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте сообщества.

Один из художников A.D.E.D опубликовал в сторис фотографию черной сумки стоимостью 1300 рублей, на которую нанесены белые надписи в стиле граффити. По словам арт-объединения, компания O’stin скопировала идею, которая была разработана ими в рамках коллаборации с брендом Off-White для московского концепт-стора КМ20.

«Для своих сумок O’stin фрагментарно выбрал детали из этого дизайна. Тут отчетливо повторяются теги участников нашего коллектива: Spacer, Namer, Juice, Cozek, Captek. Мы думаем, что креативный отдел компании O’stin оказался очень некреативным», — прокомментировали инцидент представители A.D.E.D.

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Кроме того, художники добавили, что сотрудники российского бренда, по их мнению, понимают суть происходящего, и поэтому стирают все негативные комментарии под постом с упомянутой сумкой в своем Instagram-аккаунте. «Сейчас мы обсуждаем с юристом наши дальнейшие действия», — заключили участники арт-сообщества.

Компания O’stin пока не дала никаких комментариев по поводу произошедшего.

В сентябре 2020 года Zara скопировала дизайн украшения у российского бренда. В ассортименте Ringstone уже несколько месяцев представлены серьги изогнутой формы с жемчугом. В то же время на сайте марки Zara появились практические идентичные металлические серьги.