Чехол для ластика Louis Vuitton за десятки тысяч рублей подняли на смех в сети

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил новую подвеску за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hypebeast.

Речь идет о серебристой цепочке с прямоугольным кулоном в виде ластика в чехле коричневого цвета с монограммой бренда. Отмечается, что украшение Eraser Necklace стоимостью 810 долларов (58 370 рублей) поступит в продажу в июле 2021 года.

Журналисты издания обратили внимание на фото описанного изделия в Instagram-паблике DLV, администраторы которого регулярно делают обзоры на аксессуары марки Louis Vuitton. Пользователи сети подняли на смех дизайн Eraser Necklace в комментариях под соответствующим постом.

«Окей, это чертовски странно», «Извините, но подвеска выглядит дешево и при этом является неоправданно дорогой. Пожалуйста, верните люксовую традицию», «О, нет, это очень тупо», «Они серьезно? Это позор для такой традиционной компании, как Louis Vuitton», «У кого-то кончились хорошие идеи. Вот это прикол», «Какого черта?» — возмущались они.

В ноябре 2020 года Louis Vuitton выпустил домашние тапки за сотню тысяч рублей. Речь идет о домашних лоферах Dreamy из натурального меха, которые вошли в рождественскую коллекцию бренда. Обувь была представлена в белом, нежно-розовом, сером и светло-коричневом цветах.