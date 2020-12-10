Gucci выпустил перевернутые очки за десятки тысяч рублей

В ассортименте модного дома Gucci появился аксессуар за десятки тысяч рублей, который начали активно обсуждать в социальных сетях. Соответствующий материал публикует The Sun.

Речь идет о перевернутых черных очках каплевидной формы, с узором. Их стоимость составляет 470 фунтов стерлингов (45 913 рублей).

По предположению редакторов издания, дизайн выпущенного аксессуара мог быть навеян профессиональным игроком в снукер Деннисом Тейлором. Победитель знаменитого финала чемпионата мира по снукеру 1985 года был известен своими крупными очками, которые визуально казались перевернутыми. Линзы аксессуара покрывали глаза и брови спортсмена — это позволяло ему хорошо видеть, когда он наклонялся, чтобы целиться во время игры.

Пользователи Twitter принялись подшучивать над описанным изделием. «Извините, мисс, у вас очки перевернуты... О, прошу прощения», «Gucci, зачем вы это делаете», «Дизайнеры на карантине сошли с ума от скуки», «Этот образ можно с легкостью повторить: достаточно перевернуть свои очки», — писали они.

В октябре Gucci подняли на смех за рваные колготки за 15 тысяч рублей. Фото изделия, порванного в области колен, опубликовали администраторы Instagram-аккаунта @diet_prada. «Я рву колготки бесплатно, можете звать меня Gucci», — шутили пользователи сети в комментариях.