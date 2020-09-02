В продаже появилась люксовая сумка из бумаги за десятки тысяч рублей

Итальянский люксовый бренд одежды Bottega Veneta выпустил дорогостоящий аксессуар, изготовленный из бумаги. Об этом сообщает Metro.

Речь идет о бежевой сумке, которая сшита из 100-процентного переработанного материала и входит в коллекцию Kraft. Изделие покрыто алифатической полиуретановой пленкой и слоем микроволокна, что делает его полностью водонепроницаемым, сохраняя при этом эффект мятой крафтовой бумаги. Внутренняя часть сумки выполнена из натуральной телячьей кожи.

Стоимость аксессуара в зависимости от размера варьируется от 845 до 1710 фунтов стерлингов (от 60 до 122 тысяч рублей).

По мнению модных экспертов, благодаря нейтральному дизайну сумку Kraft можно сочетать с любыми вещами в гардеробе.

В августе популярные в соцсетях азиатские модели и блогерши начали массово публиковать снимки с новыми сумками люксового бренда Burberry и запустили новый модный тренд. На их фото запечатлены изделия под названием The Pocket Bag, выпущенные в разных цветах. Характерными чертами модели являются карман по центру с жирным графическим логотипом.