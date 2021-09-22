Ценам на макароны в России предрекли рост

Производители макаронных изделий в России столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы, что может привести к существенному увеличению стоимости конечной продукции. Об этом заявили участники «круглого стола», посвященного ситуации на рынке, передает «Интерфакс».

Так, владелец холдинга «Алтан», управляющего «Поспелихинской макаронной фабрикой» в Алтайском крае Валерий Покорняк рассказал, что цена на пшеницу твердых сортов на протяжении восьми месяцев до недавнего времени держалась на уровне 28 тысяч рублей за тонну. При этом в последние полторы-две недели вышла на уровень 32-38 тысяч рублей.

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По словам Покорняка, в целом сейчас мировые цены на зерно резко «рванули вверх из-за засухи в Канаде и США», что привело к повышенному спросу на пшеницу. Генеральный директор ОАО «Экстра М» Лоренцо Трашинелли в свою очередь отметил, что из-за резкого роста цен у производителей макарон «наступает паника», многие работают на старых запасах.

Кроме того, производители отметили рост затрат на комплектующие, цены на некоторые из них увеличились на 100-250 процентов. Коммерческий директор отдела продаж ЗАО «Байсад» Лариса Левина подтвердила, что рынок материалов с октября прошлого года повысился местами и на 200 процентов.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова предупредила, что до конца года подорожают овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту. Что касается непродовольственных товаров, то больше всего подорожает электроника.