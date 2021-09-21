Финансист предупредила россиян о подорожании овощей и фруктов

Финансист Воронкова: до конца года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты

Доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала агентству «Прайм» о категории товаров, на которые ожидается сезонный рост цен.

Эксперт предупредила, что до конца года подорожают овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту. Что касается непродовольственных товаров, то больше всего подорожает электроника. Как объяснила Воронкова, из-за высокой волатильности и непредсказуемости российской валюты импортеры закладывают в стоимость товаров «подушку безопасности». При этом цены на зарубежные товары зачастую «растут не в меру изменения валютного курса, а больше».

Финансист отметила, что темпы роста цен на продукты в России всегда на один-два пункта выше общей инфляции. В целом можно ожидать роста примерно на 7-8 процентов в год.

Ранее отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки. Также они заявили о нехватке свободного транспорта. По разным оценкам представителей сферы, рост цен на перевозки достиг 160 процентов.