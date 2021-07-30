Крупнейший производитель продуктов предупредил о росте цен

Крупнейший производитель продуктов питания компания Nestle предупредила о повышении цен на свои товары во второй половине 2021 года, передает CNN.

В первой половине года компания повысила цены на 1,3 процента, во второй планируется увеличение примерно на два процента. Подорожание вызвано ростом цен на товары и транспортировку. Nestle может справиться с увеличением стоимости некоторых закупочных продуктов и не повышать цены на свои товары, например, на кофе. В случае подорожания перевозок компании нечего противопоставить, поэтому цены растут, рассказал исполнительный директор Марк Шнайдер.

Материалы по теме Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

Nestle производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание и другие товары. Наиболее известны торговые марки компании KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik и Nestea. На США приходится треть оборота компании.

В конце мая Nestle призналась, что большинство ее продуктов не соответствуют общепринятому определению здорового питания. Нездоровыми признаны 96 процентов товаров в сегменте кофе и напитков и 99 процентов — в сегменте конфет и мороженого.

В начале июня депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал запретить в России некоторые товары компаний Coca-Cola, Nestle и Mars из-за высокого содержания сахара. Депутат призвал возрождать в стране культуру питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами.