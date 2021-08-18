Цены на перевозку продуктов взлетели на 160 процентов

«Коммерсантъ»: поставщики продуктов заявили о росте цен на перевозки до 160 процентов

Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки. Кроме того, они заявили о нехватке свободного транспорта. По разным оценкам представителей сферы, рост цен на перевозки достиг 160 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что стоимость перевозок в среднем увеличилась на 10-11 процентов по сравнению с прошлым годом, однако это рост зависит от направления и от сезона. По его мнению, существуют трудности с порожним транспортом, которые возникли, в числе, из-за ухода игроков с этого рынка.

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В Картофельном союзе рассказали о подорожании перевозок по некоторым направлениям минимум на 20-30 процентов по отношению 2020 году, в отдельных случаях цены взлетели в два раза. Эту тенденцию объяснили нехваткой рефрижераторного транспорта, а также отъездом водителей из стран СНГ из России.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» столкнулась с увеличением цен на транспортировку на 10-15 процентов среди внутрироссийских направлениях, а на 24-160 процентов — на международных.

При этом в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» подчеркнули, что подорожание не превысило 15 процентов и стало первым за последние десять лет. Глава организации Владимир Матягин подчеркнул, что увеличение не покрывает все необходимые издержки: в противном случае перевозки подорожали бы на 100 процентов.

Отмечается, что Минсельхоз следит за сложившейся ситуацией и разрабатывает возможные выходы из положения вместе с Минпромторгом и Минтрансом.

Ранее крупнейший производитель продуктов Nestle предупредил о росте цен. В компании подчеркнули, что в случае подорожания перевозок она не может ничего предпринять.