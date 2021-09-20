Россиян успокоили по поводу дефицита гречки

Запасов гречки в России хватает, дефицит этого продукта в стране в настоящее время невозможен. Таким образом Минсельхоз опроверг выводы, которые можно сделать из летнего роста стоимости товара, сообщает ТАСС.

«В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1 процента — до 975,9 тысячи гектаров», — успокоил представитель ведомства.

Ранее РБК на основании данных Росстата сообщил, что стоимость гречки в магазинах выросла до рекордного за десять лет уровня. В августе средняя цена превысила 100 рублей за килограмм, больше она была только в мае 2011 года.

Год назад рост цен был обусловлен ажиотажным спросом на фоне начала пандемии коронавируса. В июле 2020 года цена на гречку выросла до 87 рублей за килограмм, но это все равно ниже на 17 процентов, чем год спустя.

При этом в России до 31 августа 2021 года действовал временный запрет на экспорт гречки в целях обеспечения продовольственной безопасности.