Россиянам предсказали подорожание пшенки

В 2021 году дефицита гречки в России не ожидается, однако с другими крупами ситуация не так однозначна, а пшенка может подорожать, пишет «Российская газета» со ссылкой на оценки экспертов.

В целом производство основных крупяных культур, по данным Минсельхоза, превысит уровень прошлого года, что позволит полностью обеспечить потребности населения. В ведомстве отметили, что на 12,1 процента выросли посевные площади под гречихой. Однако как показывают данные Росстата, площади под просо, из которого делают пшено, резко сократились сразу на 32,6 процента. На 3,9 процента меньше засеяно и овсом.

Ранее гречка активно дорожала, из-за чего даже вводился запрет на ее экспорт, а вот пшено дешевело, и в результате аграрии переориентировались на посевы гречихи, отмечают в экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр». В итоге просо станет одним из наиболее дорогих товаров, предсказывают специалисты.

«Многие хозяйства сеют просо по остаточному принципу, зачастую отдавая предпочтение более маржинальным, на их взгляд, культурам. В итоге в отдельные годы случается значительный недосев проса в сравнении со средними многолетними значениями. Это вызывает резкое сокращение валовых сборов и взлет цен как на саму культуру, так и на вырабатываемое из него пшено», — поясняет заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

Кроме этого, острый дефицит в прошлом сезоне испытывали производители овсяной крупы и хлопьев, и ситуация может повториться в будущем, добавила она. Сократились, по данным «АБ-Центра», и посевы риса — на 4,9 процента, но благодаря имеющимся запасам и внутренние, и экспортные потребности должны быть покрыты.

При этом пшено оказалось в списке подешевевших в этом году продуктов. Соответствующие данные в июне представил Росстат. По информации ведомства, снижались цены также на огурцы и яйца.