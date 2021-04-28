Россиян предупредили о возможном росте цен на крупы

В России могут вырасти цены на крупы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.

Отмечается, что возможным ростом цен уже обеспокоен Минпромторг. Ведомство попросило торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости социально значимых продуктов.

Представитель сети магазинов «Верный» сообщил, что в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15 процентов начиная с марта и апреля. Коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов в свою очередь подтвердил, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».

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В крупнейший ритейлер в Восточной Сибири «Командор» также приходили предложения о повышении цены на гречку (на 10–15 процентов), а также на пшено и овсяные хлопья (на 3-5 процентов), рассказал руководитель коммуникационного центра компании Дмитрий Болотов.

По словам Журова, рост цен на крупы имеет разные причины. Так, подорожание овсяной крупы объясняется неурожаем, гречки — дефицитом на рынке. Также на ситуацию влияет и рост стоимости упаковки.

Ранее в апреле Генпрокуратура заключила, что за минувший год в России более чем в два раза выросло число нарушений, связанных с ценообразованием. Как рассказывал генпрокурор Игорь Краснов, борьба ведомства с ростом цен привела к тому, что выявлено 2295 нарушений, хотя еще в 2019 году было только 1129 случаев.

По данным Минсельхоза, в 2021 году россиян ждет умеренное подорожание продуктов. Министерство подчеркнуло, что это стало возможным благодаря принятым правительством мерам, в частности временному установлению фиксированных розничных и отпускных цен на сахар и подсолнечное масло.