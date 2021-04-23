Генпрокуратура отчиталась о борьбе с ростом цен в России

За минувший год в России более чем в два раза выросло число нарушений, связанных с ценообразованием. Об этом на заседании Совета Федерации отчитался генеральный прокурор Игорь Краснов, передает РИА Новости.

По его словам, борьба ведомства с ростом цен привела к тому, что выявлено 2295 нарушений, хотя еще в 2019 году было только 1129 случаев. Включиться в работу плотнее, заметил Краснов, пришлось из-за необоснованного роста цен на продукцию первой необходимости и средства индивидуальной защиты.

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Глава ведомства подчеркнул, что прокурорам удалось добиться снижения цен на продовольствие во многих регионах страны или хотя бы предупредить их необоснованный рост.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza выяснила, что в стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте была на 15,6 процента выше, чем год назад. Таким образом, инфляция на них превысила среднюю официальную в 2,7 раза.

Аналитики отметили, что разрыв начинает увеличиваться. В январе и феврале в годовом выражении продукты из перечня правительства в среднем были на 13,5 и 15,35 процента дороже, чем год назад.

В ходе послания Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации, когда государственное регулирование цен привело к пустым полкам, как в 1980-х и начале 1990-х годов. По его словам, не следует отказываться от рыночных механизмов регулирования стоимости продуктов питания, чтобы гарантировать предсказуемость цен.