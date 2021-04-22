Россиянам пообещали умеренное подорожание продуктов

Минсельхоз пообещал россиянам умеренное подорожание основных категорий продуктов питания в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минсельхоз России ожидает умеренной ценовой динамики основных категорий продовольствия в 2021 году, которая останется в пределах общей инфляции», — говорится в сообщении министерства.

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Также отмечается, что это стало возможным благодаря принятым правительством мерам, в частности, временному установлению фиксированных розничных и отпускных цен на сахар и подсолнечное масло.

Кроме того, властями были установлены экспортные квоты на пшеницу, а также экспортные пошлины на подсолнечное масло и семена подсолнечника. Последние начнут действовать с 1 сентября и 1 июля соответственно.

Ранее 22 апреля Минсельхоз отчитался о росте цен в период с 13 по 19 апреля на морковь, белокочанную капусту, картофель и яйца.