Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на продукты. Об этом он сказал во время прямой линии, трансляция ведется на YouTube.

Президент уточнил, что сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Рост цен на продовольствие — мировая тенденция, и так происходит везде, добавил он. «У нас самый большой рост [цен] на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар — 41 процент — и подсолнечное масло», — указал глава государства.

Путин напомнил, что правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен. Речь идет о соглашении между производителями и торговыми сетями, а также о субсидиях производителям конечной продукции на закупку сырья и введении повышенных вывозных пошлин. «В целом государство на это обращает внимание, может быть иногда несвоевременно», — признал президент.

Отвечая на заданный во время прямой линии вопрос о том, почему сейчас в магазинах импортные бананы стоят дешевле, чем отечественная морковь, Путин сказал: «Своей продукции нам не хватило». По его словам, овощи и фрукты в стране пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме.

Ранее в июне Росстат назвал подешевевшие в России с начала 2021 года продукты. Ими оказались огурцы, яйца и пшено. Стоимость огурцов с начала января снизилась в среднем на 30 процентов, яиц — на 5 процентов, пшена — на 2,5 процента.