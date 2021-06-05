В Госдуме оценили последствия запрета на экспорт гречки

Из-за временного запрета на экспорт гречки не ожидается дефицита продукта. Цены на данную крупу также не вырастут. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Андрей Андрейченко.

«Ничего страшного, никакого дефицита не будет, все нормально глобально. Это не значит, что надо бежать в магазины и скупать гречку, это временная мера, плюс есть целый комплекс мер по поддержке сельского хозяйства, цены расти не должны», — заявил он.

По словам Андрейченко, российские власти примут все меры для того, чтобы цены на гречневую крупу остались на прежнем уровне, а фермеры при этом не пострадали. Парламентарий добавил, что именно необходимость поддержки отечественных фермеров стала определяющей в решении ввести временный запрет на экспорт крупы.

Парламентарий уверен, что отечественное производство активно развивается и показывает отличную динамику. Однако сельское хозяйство никогда не отличалось стабильностью — отрасль всегда была «временами и регионами рискованная», считает Андрейченко. «Чтобы уже точно ничего не было, никаких перепадов на рынке и роста цен, поддержать производителя, принимаются такие временные меры», — заключил он.

Ранее стало известно, что Россия ввела временный запрет на экспорт гречки до 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи, на поставки российским военным базам за рубежом и организациям в Байконуре и на Шпицбергене. Также запрет не коснется транзитных товаров.