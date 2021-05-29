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Россиянам назвали основные нововведения в законах в июне

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В июне в силу вступают несколько нововведений в законах. Основные из них — новые правила регистрации сим-карт, срок действия послаблений для заемщиков, контроль за нарушителями ПДД, а также экспорт гречки — назвала «Российская газета».

Новый закон о регистрации корпоративных сим-карт начнет работать с 1 июня. Теперь компании обяжут привязывать сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. Закон предполагает уменьшение использования сим-карт мошенниками и фирмами-однодневками, так как теперь для пользования сим-картой нужно подтверждать свою личность.

В июне истекает срок действия послаблений для заемщиков, которые вводили по рекомендации Банка России в качестве поддержки тем, кто столкнулся с сокращением доходов на фоне пандемии коронавируса. Банкам следует предлагать гражданам перенести сроки платежа или снизить его размер.

Нововведения коснулись и нарушителей правил ПДД: теперь иностранные перевозчики не смогут выехать из России, если они не оплатили штраф. Ространснадзор ведет реестр перевозчиков, и теперь разрешение на деятельность на территории России смогут получить только те транспортные компании и предприниматели, которые подали сведения в реестр.

С 5 июня экспорт гречки будет остановлен до 1 сентября. Как рассчитали в кабмине, запрет позволит сохранить нужный объем крупы внутри страны и поможет в стабилизации цен на продукт.

Ранее американский актер Стивен Сигал, вступивший в партию «Справедливая Россия» и получивший несколько лет назад российское гражданство, разработал свой первый закон для россиян. Он касается вопросов экологии.

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