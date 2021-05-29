Данные о запрете на получение российского загранпаспорта за рубежом уточнили

Новый административный регламент выдачи заграничных паспортов, который вступает в силу 30 мая, никак не влияет на их получение за рубежом. Данные о том, что теперь документ можно получить только в России, неверна, передает РИА Новости.

Как уточнил адвокат Сергей Бадамшин, за границей предоставлением услуги занимается МИД России и его зарубежные представительства, поэтому регламент МВД ни на что не влияет.

Недоразумение произошло из того, что в новых правилах упомянут круг заявителей, имеющих право получить загранпаспорт. Среди них есть и проживающие за рубежом. Однако требование обращаться в подразделение по вопросам миграции относится только к тем, что хотел бы получить документ в России, а не на территории другой страны.

Между тем, как следует из приказа МИД от 12 февраля 2020 года, подать заявление на получение загранпаспорта за рубежом могут три категории граждан. Это граждане России, которые проживают за ее пределами и обратились в загранучреждение по месту пребывания, граждане России, проживающие в стране, но обратившиеся в МИД или представительство с соответствующей просьбой, или же их родители или законные представители таких граждан.

Таким образом, новый регламент МВД не привносит каких-либо существенных изменений. Однако меняется время ожидания при любом обращении (не более 15 минут), а также вводятся дополнительные требования для помещений, где паспорта выдают.

Сроки выдачи документа остались неизменны. По месту прописки его должны выдавать в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.