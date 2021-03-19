В Минцифры объяснили проблемы с онлайн-оформлением загранпаспортов

В Минцифры объяснили проблемы с онлайн-оформлением заграничных паспортов. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Качанов, передает РИА Новости.

По его словам, причина нестабильной работы электронного сервиса по приему заявлений на оформление загранпаспортов через портал «Госуслуги» связана с функционированием информационной системы министерства внутренних дел.

Качанов подчеркнул, что после установки нового программного обеспечения на стороне МВД услуга вскоре станет доступна в обычном режиме. Он также заверил, что будут приняты меры для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.

Отмечается, что в последние дни пользователи портала «Госуслуги» столкнулись с рядом проблем при оформлении заграничных биометрических паспортов. Примерно 20 процентов заявителей не смогли полноценно воспользоваться сервисом.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован новый опасный способ мошенничества в сети. Преступники начали рассылать фишинговые письма от лица якобы «Госуслуг». Они пришли к выводу, что люди склонны доверять государственной структуре и не всегда проверяют полученные письма. В Минцифры напомнили, что письма от «Госуслуг» приходят с одного единственного адреса — no-reply@pos.gosusiugi.ru и дублируются в личном кабинете на портале.