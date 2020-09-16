Раскрыты схемы мошенничества с загранпаспортами россиян

Российский юрист раскрыл популярные схемы мошенничества с загранпаспортами неопытных туристов. Случаями из практики ведущий сотрудник объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин поделился с агентством «Прайм».

Как отметил Уткин, наиболее частыми способами обмана являются появляющиеся в интернете предложения ускорить получение документа или провести туриста через пограничные пункты в обход очереди. «Мошенники рекламируют услуги по ускоренному получению паспорта. Цена зависит от срока, но всегда превышает аналогичные предложения от официальных организаций», — рассказал юрист.

Он отметил, что «легче и дешевле» будет получить документ официально, заполнив заявку на портале госуслуг — при оплате онлайн можно получить скидку 30 процентов на госпошлину. Документ нового образца обойдется россиянам в 3,5 тысячи, а старого — 1,4 тысячи рублей, время ожидания составит от трех дней до месяца.

Рассказывая о другой схеме обмана, при которой туристам предлагают «ускоренное» прохождение через контрольно-пропускные пункты, юрист отметил, что времени человек «не сэкономит», поскольку ему придется «точно так же отвечать на вопросы, ждать, пока проверят визу и поставят штамп».

«Подобные услуги существуют, (...) но чтобы ими воспользоваться, необходимо быть членом специальных программ. Об участии в них стоит задуматься заранее, а не по прилете в другую страну», — отметил эксперт. Также, по его словам, туристов часто обманывают, предлагая помощь в получении визы в страну, где документ выдается по прибытии. Юрист призвал россиян, сомневающихся в навязываемых им подобных услугах, «не бояться обращаться в правоохранительные органы».

«Мошенники избегают контактов с полицией и моментально оставляют жертву в покое в том случае, если она начинает бороться за себя», — подытожил он.

В августе россияне, прожившие несколько месяцев в Турции, раскрыли схемы обмана туристов на курортах страны. Среди них оказались навязывание сервиса, уловки с валютой и трудности перевода, которыми пользуются турки, чтобы заработать деньги на иностранцах.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



