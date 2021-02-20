Россиян задумали заселять в отели по-новому

Россиянам могут разрешить заселяться в отели страны по-новому — для регистрации в объектах размещения будут принимать загранпаспорта. Также планируется передавать гостиницам данные о туристах с помощью портала «Госуслуги». Об этом пишет издание «Известия».

Как сообщается, в ходе заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата» специалисты задумались о снятии ограничения на заселение в отели путешественников по загранпаспорту. Вопрос о внесении правок будет рассмотрен до 1 апреля. Отмечается, что изменения в правилах в первую очередь коснутся транзитных туристов.

Так, отправляясь в заграничную поездку, туристы, как правило, берут с собой только заграничные паспорта. Однако в случае отмены или переноса рейса в транзитной локации авиакомпания не сможет поселить таких путешественников в гостиницу, так как для этого требуется удостоверение личности российского образца.

Кроме того, в целях упрощения процедуры передачи отелями сведений о постояльцах в МВД России участники группы предложили создать специальные профили гостиниц на портале «Госуслуги». Так, вся информация о туристах будет храниться в цифровом формате в единой базе, что позволит правоохранительным органам более эффективно выполнять свою работу.

Ранее сообщалось о надвигающемся на Сочи ажиотажном наплыве отдыхающих. Как отмечается, наплыв туристов ожидается к выходным с 21 по 23 февраля — загрузка отелей может подняться до уровня новогодних праздников.