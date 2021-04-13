Российский загранпаспорт стал удобнее для путешествий

Российский загранпаспорт поднялся в рейтинге самых удобных паспортов на две строчки, на 48-е место — теперь туристы могут без визы путешествовать в Оман и Ирак. На это обратил внимание Forbes.

Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners подняла российский паспорт с 50-й строчки на 48-ю — во втором квартале жители России получили право на безвизовый въезд в Ирак и Оман. На данный момент у нашей страны есть соглашения о безвизовом режиме со 118 странами.

Примечательно, что 15 лет назад, когда впервые был составлен рейтинг паспортов, россияне могли въехать без виз всего в 35 стран.

Лидером рейтинга 2021 года стал японский паспорт — его обладатели могут свободно въехать в 193 страны мира. Следом идет Сингапур — 192 страны и Германия с Южной Кореей — по 191 стране. На последней строчке Афганистан — жители этой страны имеет право безвизового въезда только в 26 стран.

Жителям Украины доступен безвизовый въезд в 136 стран, Грузии — в 116, Белоруссии — в 77 стран. Лидером среди бывших советских республик стала Латвия — обладателям паспорта этой страны открыт свободный въезд в 182 страны мира.

Ранее в июле 2020 года самым удобным гражданством для путешествий во время пандемии коронавируса было названо японское. По информации аналитиков, жители Японии, несмотря на пандемию, по-прежнему могут отправиться без виз в 191 страну мира, поскольку японцам разрешено въезжать в Евросоюз с 1 июля прошлого года.