Культура
 
Последние новости
В России изменят правила выдачи загранпаспортов
В США зафиксировали рекордное число употребляющих каннабис работников
Клуб Капризова вылетел из Кубка Стэнли
Биолог оценил вероятность наступления «комариного пика» в Москве 
Аналитик оценил вероятность доллара по 100 рублей
В азиатской стране появился новый штамм коронавируса
Ученые опровергли эффективность кофе при недосыпе
В США назвали способ удешевить F-35
Названы самые популярные мошеннические сайты-клоны
Новости партнеров
Прослушать новость

Стивен Сигал разработал свой первый закон для России

Перейти в «Мою Ленту»
Стивен Сигал
Стивен Сигал
Фото: @seagalofficial

Американский актер Стивен Сигал, который несколько лет назад получил российское гражданство, разработал свой первый закон для россиян. Он будет касаться вопросов экологии, сообщила «Открытым медиа» официальный представитель партии Елизавета Кондакова.

В составленных поправках Сигал предлагает ужесточить наказание за уголовные преступления в области экологии. Инициативу актер представит 29 мая на заседании палаты депутатов партии «Справедливая Россия — За правду». Так, он призовет наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности граждан, осужденных за загрязнение атмосферы, воды или морской среды средней тяжести.

Согласно нынешнему законодательству, сроки до двух до пяти лет колонии полагаются только в случае тяжелого вреда: если проступок повлек ущерб здоровью или смерть человека, а также если он был совершен на территории заповедника или заказника, в зоне экологического бедствия или чрезвычайной ситуации.

Сигал посчитал такие меры недостаточно эффективными. Конкретные способы наказания нарушителей актер планирует обсудить с однопартийцами. По словам Кондаковой, он не намерен останавливаться на одной инициативе и собирается далее развивать экологическое направление.

Накануне сообщалось, что Сигал пожелал вступить в партию «Справедливая Россия». Позднее ее председатель Сергей Миронов подтвердил сообщения о том, что актер станет членом партии. Ячейка объяснила принятие его в свои ряды тем, что он сможет привлечь внимание своих поклонников к деятельности объединения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Справороссы пойдут на выборы с «законом Стивена Сигала» — о тюремных сроках за существенный ущерб экологии
Стивен Сигал захотел вступить в партию «Справедливая Россия»
Путин сделал Стивена Сигала российским гражданином
Другие материалы рубрики
Культура00:02 5 мая
Eartheater

«Потерянные души собираются в баре»

Монахиня на свидании, звуки Чернобыля и Моби: главная музыка месяца
16:2724 мая

Рэпер Feduk женился на дочери Аркадия Новикова

15:2324 мая

Режиссер «Лиги справедливости» захотел снять религиозно-порнографический фильм

14:3524 мая

Эвелина Бледанс рассказала подробности посещений стриптиз-клубов

Культура00:02 3 мая

«Мухи первыми прибыли на место убийства»

Как насекомые помогают раскрывать преступления? Рассказывает судебный эксперт
13:3924 мая

Полиция обнаружила в клипах Моргенштерна пропаганду наркотиков

12:5324 мая

Пригожин сравнил украинское жюри на «Евровидении» с Гитлером

12:2724 мая

В России оценили украинскую инициативу о голосовании на «Евровидении»

Культура00:03 1 мая

Ласковый май

Космические бандитки, психолог из эскорта и «Госпожа»: 20 лучших сериалов месяца
11:5424 мая

Manizha раскритиковала победителей «Евровидения» за скандал с наркотиками

11:2024 мая

Назван лучший музыкант года

10:0924 мая

Зрители возмутились поведением украинского жюри на «Евровидении»

Россия
В России выявили 9252 новых случая коронавируса
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Мощный ураган в российском регионе сняли на видео
В российском регионе выявили экстремальное загрязнение воды ртутью
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Иммунолог назвал подходящее время для вакцинации от COVID-19
Все материалы
Мир
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Дефицит официантов поставил под угрозу экономику Германии
Ошибки при строительстве газопровода сказались на причинах аварии на Оби
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Мигранты стали «отбирать» у богатых стран больше денег
Банки США приготовились к рекордной прибыли
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
Диетологи рассказали о полезных для здоровья гамбургерах
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Подводный охотник отбился гарпуном от напавшей на него тигровой акулы
Все материалы
Hyundai вдвое уменьшит количество моделей с ДВС
Лучшее автомобильное видео мая 2021
Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя
В России выбрали автомобиль года
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
Toyota показала «ночную» версию Prius
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы