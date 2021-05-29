Стивен Сигал разработал свой первый закон для России

Американский актер Стивен Сигал, который несколько лет назад получил российское гражданство, разработал свой первый закон для россиян. Он будет касаться вопросов экологии, сообщила «Открытым медиа» официальный представитель партии Елизавета Кондакова.

В составленных поправках Сигал предлагает ужесточить наказание за уголовные преступления в области экологии. Инициативу актер представит 29 мая на заседании палаты депутатов партии «Справедливая Россия — За правду». Так, он призовет наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности граждан, осужденных за загрязнение атмосферы, воды или морской среды средней тяжести.

Согласно нынешнему законодательству, сроки до двух до пяти лет колонии полагаются только в случае тяжелого вреда: если проступок повлек ущерб здоровью или смерть человека, а также если он был совершен на территории заповедника или заказника, в зоне экологического бедствия или чрезвычайной ситуации.

Сигал посчитал такие меры недостаточно эффективными. Конкретные способы наказания нарушителей актер планирует обсудить с однопартийцами. По словам Кондаковой, он не намерен останавливаться на одной инициативе и собирается далее развивать экологическое направление.

Накануне сообщалось, что Сигал пожелал вступить в партию «Справедливая Россия». Позднее ее председатель Сергей Миронов подтвердил сообщения о том, что актер станет членом партии. Ячейка объяснила принятие его в свои ряды тем, что он сможет привлечь внимание своих поклонников к деятельности объединения.