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В «Справедливой России» объяснили приглашение в партию Стивена Сигала

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Стивен Сигал
Стивен Сигал
Maxim Shemetov / Reuters

Голливудский актер Стивен Сигал может привлечь своих поклонников и экоактивистов в партию «Справедливая Россия — За правду», объяснил ее председатель Сергей Миронов в беседе с телеканалом RT.

«Среди поклонников Стивена Сигала наверняка есть много людей с разными политическими взглядами», — отметил он. По словам Миронова, он не рассчитывает на поддержку всех поклонников актера, но рассчитывает привлечь на свою сторону экоактивистов и людей, неравнодушных к природе.

27 мая стало известно о желании Сигала вступить в партию «Справедливая Россия». Позднее Миронов подтвердил сообщения о том, что Сигал станет членом партии. В рамках членства в объединении Сигал будет заниматься вопросами экологии.

Американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент страны Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что артист, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.

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