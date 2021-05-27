Американский актер Стивен Сигал захотел вступить в партию «Справедливая Россия». Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-аккаунте.

Окончательное решение по этому вопросу может быть принято на этой неделе. 29 мая пройдет Всероссийское совещание партии, однако эсеры пока не дают официальных комментариев по поводу возможного участия артиста.

Американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент страны Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что артист, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.

В 2018 году Сигал предложил себя на место губернатора Приморского края. Соответствующее заявление он сделал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Позднее первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников заявил, что коммунисты не намерены выдвигать голливудского актера в губернаторы Приморского края.