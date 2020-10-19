Путин вспомнил о Стивене Сигале на рабочей встрече

Президент России Владимир Путин вспомнил об американском киноактере Стивене Сигале на рабочей встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. Видеозапись диалога опубликована в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Шестаков на встрече с Путиным доложил ему о промежуточных результатах работы по восстановлению популяции байкальского омуля. «Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост. Поэтому в перспективе 2023-2025 годов, в принципе, считаем возможным открыть промышленное рыболовство», — сказал он.

«Стивен Сигал принимал участие в этой акции. Передайте ему слова благодарности», — ответил президент, улыбнувшись.

Стивен Сигал стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.