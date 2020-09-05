Голливудский актер Стивен Сигал приехал в Крым. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», — написал политик.

К записи добавлено совместное фото Сигала и Аксенова.

В августе Сигал принял зачеты по всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) у жителей Костромской области. 68-летний актер стал гостем областной летней олимпиады в городе Шарья. Он вошел в бригаду судей, принимавших нормы ГТО, и лично вручал значок каждому успешно сдавшему нормативы участнику.

В июле Сигал заинтересовался приобретением земли по программе «Дальневосточный гектар». «Звезда Голливуда хотел бы заниматься в Бурятии обучением детей боевым искусствам и защищать Байкал», — сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.