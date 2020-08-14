Стивен Сигал поучаствовал в сдаче ГТО

Голливудский актер Стивен Сигал принял в пятницу, 14 августа, зачеты по всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) у жителей Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба партии «За правду», в политсовет которой он входит, передает ТАСС.

68-летний актер стал гостем областной летней олимпиады в городе Шарья. Он вошел в бригаду судей, принимавших нормы ГТО, и лично вручал значок каждому успешно сдавшему нормативы участнику.

Ранее американская актриса Шарлиз Терон высмеяла «невероятно растолстевшего» Стивена Сигала. Терон объяснила, что во время подготовки к новому фильму, в котором нужно исполнять различные трюки, она увидела на YouTube видео, в котором Сигал сражается на турнире по айкидо. Звезда призналась, что увиденное ее не впечатлило. «У него лишний вес, он с трудом дерется. Посмотрите, это смешно», — отметила актриса.