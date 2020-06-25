Шарлиз Терон высмеяла «невероятно растолстевшего» Стивена Сигала

Американская актриса Шарлиз Терон высмеяла «невероятно растолстевшего» актера Стивена Сигала. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я без проблем могу говорить про него всякое дерьмо, потому что он плохо вел себя с женщинами. Так что иди к черту», — сказала артистка.

Терон объяснила, что во время подготовки к новому фильму, в котором нужно исполнять различные трюки, она увидела на YouTube видео, в котором Сигал сражается на турнире по айкидо. Звезда призналась, что увиденное ее не впечатлило.

«У него лишний вес, он с трудом дерется. Посмотрите, это смешно», — отметила актриса. Она также отметила, что имеет право на подобные комментарии, так как ранее актера обвиняли в принуждении женщин к сексу.

В 2018 году об изнасиловании заявила актриса Регина Симонс. По словам Симонс, инцидент произошел в 1993 году, на тот момент ей было 18 лет. В 2017 году с аналогичными обвинениями выступили сразу три женщины — фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси.

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