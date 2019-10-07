Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела сына на прогулку в женской одежде. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

Актрису запечатлели на улицах Лос-Анджелеса в компании семилетнего Джексона. На некоторых снимках мальчик одет в ярко-розовую футболку и серую юбку, а на других — идет рядом с матерью босиком в розовом девичьем купальнике.

Это не первый раз, когда ребенка Терон замечают переодетым в девочку. В октябре 2018 года, в преддверии Хеллоуина, он побывал с матерью в Диснейленде. Тогда Джексона нарядили в тельняшку и черное платье с кружевами, оборками и неоновыми оранжевыми лентами. На голове у него был ободок, а его волосы были заплетены в африканские косички.

Кроме того, практика одевать детей в вещи для противоположного пола стала распространенным явлением и у других знаменитостей. Так, в июле актриса и фотомодель Меган Фокс появилась на публике с сыновьями, также одетыми в девичьи наряды.

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