Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики, передает ТАСС.

Актер проведет в Бурятии неделю. Там он посетит Иволгинский дацан, познакомится с культурой и традициями старообрядцев, а также съездит на озеро Байкал.

В центре буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинского дацана — Сигал планирует провести показательную тренировку со спортсменами республики. Актер также хотел бы побывать и на острове Ольхон — единственном населенном острове Байкала.

Стивен Сигал стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил. Кроме того, по словам актера, его предки из Кяхты (юг Бурятии), поэтому он любит приезжать в Россию.