Стивен Сигал поработал в МИД и решил выучить русский язык

Актер, спецпредставитель российского МИД Стивен Сигал заявил, что хотел бы подтянуть свой уровень владения русским языком. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает ТАСС.

Актеру, который принимает участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» в Краснодаре, задали вопрос о том, насколько хорошо он оценивает свои знания. «Мне нужен репетитор, мне нужно позаниматься», — ответил он.

Американец также напомнил, что имеет русские корни, и Россия кажется ему близкой.

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В августе 2018 года Сигала взяли на должность спецпредставителя на общественных началах МИД России. В ведомстве уточнили, что актер займется проектами в области культуры, искусства, науки, образования и спорта. Также сообщалось, что он не будет получать денежное вознаграждение за работу.

Американский актер сталроссийским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручиллично президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.

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