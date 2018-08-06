В МИД России уточнили обязанности Стивена Сигала

Голливудский актер Стивен Сигал на должности спецпредставителя на общественных началах МИД России займется проектами в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.
«Кроме того, спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран», — говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство также выразило признательность Сигалу за готовность использовать свой опыт и авторитет для продвижения российско-американских общественных и культурно-гуманитарных связей, а также «формирования в целом более позитивной атмосферы в двусторонних делах».
4 августа стало известно, что МИД России взял на работу Стивена Сигала. Отмечается, что он не будет получать денежного вознаграждения.
Сигал с ноября 2016 года имеет гражданство России. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин. В том же году артист стал гражданином Сербии. Помимо этого, он имеет американское гражданство.
Актер известен своими ролями в боевиках. На его счету около 50 фильмов, в том числе «Ни жив, ни мертв», «Предельная глубина», «Сегодня ты умрешь» и «Мачете».